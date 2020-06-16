瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2020年全球競爭力排名，香港由去年的第2位，下跌至第5位、台灣名列第11，大陸則列20名。新加坡的排名則繼續位於榜首，第2至4名依次是丹麥、瑞士及荷蘭。

該學院指出，香港經濟表現下滑、受到社會動盪和大陸經濟放緩影響，使排名下滑；另外，該排名並未反映新冠肺炎疫情影響，但認為排名最高的5大經濟體在疫情控制方面表現較佳，也反映當地政府應變力、政策透明度高。

另外根據香港政府統計處16日公布資料，經季節性調整的失業率由今年2月至4月的5.2％，上升至今年3月至5月的5.9％，創15年來新高，超過金融海嘯後5.5％的最高點。

另外，香港就業不足率也從2月至4月的3.1％上升至3月至5月的3.5％，是17年來新高。零售、住宿及餐飲服務業衝擊最為嚴重，失業率達10.6％，是自2003年8至10月受SARS疫情後的新高。失業人數由2至4月的202,500人上升至3月至5月的230,400人，增加約27,900人。

(中時 )