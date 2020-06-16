中華郵政公司為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。

為擴大紓困措施，中華郵政公司除提供確認罹患嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)之保戶寬延繳納保險費、新增之保單借款免息3個月、房貸借款人房貸本金緩繳1年措施外，保單借款利率自2020年7月1日起至12月31日止，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5個百分點）；房貸戶自2020年6月1日起至11月30日止，利率自動調降1碼（0.25個百分點）。

中華郵政公司表示，申訴率是衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標，依財團法人金融消費評議中心公布人壽保險公司申訴案件及申訴率統計資料，今年第一季壽險業整體申訴件數有1,252件，平均申訴率為萬分之0.05428，中華郵政公司申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一，顯見強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。且近二年連續榮獲現代保險健康理財雜誌頒發業務員最優(優等)、理賠服務最好(優等)獎項，深獲保戶信賴與肯定。

提供客戶安心滿意的優質保險服務是中華郵政公司一貫追求的目標，未來將持續秉持「以客為尊、提供誠信效率的服務」之核心價值，成為全民信賴的郵政公司。

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