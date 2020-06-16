風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75週年，全球為了慶祝嚕嚕米多采多姿的75週年生日，各地有多項紀念活動，新光三越台中店全台獨家的「嚕嚕米粉口愛」75週年限定特展，6/17至7/19在10F天空劇場登場，嚕嚕米充滿溫暖療癒的特質觸及人們心靈，要讓民眾沈浸在北歐森林的夢幻精靈世界。

台中新光三越表示，現場規劃5大主題情境拍照打卡點與3大溫暖角色FRP，呈現嚕嚕米的北歐精典故事氛圍場景，包含「MOOMIN夢幻粉紅牆」、「嚕嚕米谷夏日野餐派對」、「溜溜們的放電漫游」、「嚕嚕米谷點點名」、「嚕嚕米與可兒的午茶約會」、「阿金的芬蘭森林探險」，讓民眾彷彿置身夢幻精靈世界。

除了有各項75週年限定商品，還有來自歐洲及日韓等地的進口商品獨家首賣，超過百項日本工藝大牌獨家聯名和風雜貨，讓台灣的粉絲共同分享嚕嚕米世界的喜悅。

新光三越APP會員獨享日本職人品牌-丸真MARUSHIN、日本山加商店等聯名獨家禮盒組，多款熱銷話題商品全台首賣搶先購！

此外，期間限定「春一枝」聯名天然水果冰棒，使用嚕嚕米家族的冰棒棍，享用完畢還能帶回家當水果點心叉，加上和「魚刺人」聯名合作的雞蛋糕；獨家角色造型與限定口味(乳酪日本靜岡Q麻糬/玫瑰鹽奶油乳酪起司)，忍不住讓相機搶先食！

1F水舞廣場與10F天空劇場，還有2.5米高巨型扭蛋屋台中限定「隱藏版」扭蛋等民眾來挖掘，以及75週年紀念款拍貼機；更有機會獲得只送不賣的「嚕嚕米粉口愛」特展獨家限定款精美大獎、價值3,000元85cm嚕嚕米玩偶展區消費399元滿額抽！

(工商 )