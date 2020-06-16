國內新冠肺炎疫情趨緩，家樂福表示，為感謝第一線防疫人員的辛勞，家樂福攜手多家愛心廠商，合計募集健康物資包共1,632袋，有多款水果跟養生飲品，今（16）日由家樂福送到北市松山區公所，由松山區公所民政課課長李鎮成代為接收，之後將陸續配發給相關需求單位，向第一線防疫工作者獻上感謝。

家樂福表示，此次募集物資參與的廠商包括：和寅精緻農產有限公司（金蕉伯香蕉）、丞聯農產有限公司（陽光金圓頭奇異果）、健果有限公司（紐西蘭富士蘋果）、莫爾養生食品有限公司（木耳露），總計共募集68箱商品，合計健康物資包共1,632袋。

家樂福說，雖然近期國內疫情告一段落，但有辛苦的防疫人員在前線努力，台灣才能穩定控制疫情的擴散，為感謝防疫人員的辛勞，家樂福除了在防疫期間，陸續推出防疫與醫療救護人員咖啡、冰淇淋優惠等，全台家樂福美食街也提供防疫人員憑工作證可享用餐優惠折扣。此次則是透過直接捐贈物資的方式，希望能為地方區公所防疫人員獻上感謝。

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