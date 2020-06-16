為了提振遭新冠肺炎疫情重創的經濟，美國政府再推新一波救市與振興方案，聯準會(Fed)周一宣布擴大次級市場企業信用機制(SMCCF)措施，最多將購買2,500億美元的個別公司企業債，另外川普內閣據悉也已擬妥基建振興方案，總規模達1兆美元。

受到美國推新救市方案的刺激，美股周一從大跌轉為拉尾盤翻紅，並帶動全球股市周二全面大漲，日經指數收盤大漲超過1,000點或4.9％，歐股德國、英國與法國大盤盤中漲幅均逾3％。

華爾街股市隨後跟著跳空開高，道瓊工業指數大漲800點或3.1％，報26,570點，標普5百與那斯達克指數分別勁揚2.6％與2.2％。

Fed周一宣布擴大SMCCF機制，除了購買ETF外，還將購買個別公司的企業債，最高可收購2,500億美元的企業債，購買標的將鎖定5年內的美國企業債。

Fed在一份聲明中表示，「新的措施是要從廣泛多元的美國企業債指數中建構一個企業債投資組合。」紐約聯準銀行則指出，企業債購買計畫將於周二啟動。

此外，據消息人士透露，川普政府已經擬妥1兆美元的基建振興方案，方案內容將著重於傳統的道路橋樑等基礎建設以及5G電信網路與偏鄉的網路寬頻建設。

Fed是於3月23日宣布採行SMCCF，規畫投入的額度為7,500億美元，被市場公認為讓疫情金融危機成功止血的關鍵。

MacKay Shields資深總經經濟學家弗里曼(Steven Friedman)表示，「購買企業債的決定代表Fed的SMCCF策略已從原本設計的被動轉向至主動。」

Incapital首席市場策略師李瑞(Patrick Leary)則指出，「新措施的主要功用是壓低固定收益資產殖利率，並刺激股市上漲，就是提醒市場，在支持金融市場與維持市場正常運作方面，Fed可是有強大的資產負債表政策工具。」

(工商 )