吃美食、還能吃出健美體態？！星享道酒店今夏推出「食」尚新美食主義，這次以饗瘦生酮聰明吃為主，推廣不一樣的飲食方法，特別與澄清醫院柏忕健康管理中心營養師余玫真，攜手於餐檯上規劃設置「生酮專區」，同時推出14天生酮餐盒，自7/1起開放訂購，在家也能輕鬆享用。

余玫真表示，歐美流行的生酮飲食，透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，產生酮體，因此這種飲食方式被稱為「生酮飲食」，能生成酮體的飲食，如70%脂肪、25%蛋白質、5%醣類。讓身體產生較多「酮體」的飲食方式，可穩定的營養性酮症(Nutritional Ketosis)為主要目標，達到健康營養的效果。

為加強油脂及蛋白質，以料理的手法及食物本身油脂規劃了多道菜餚，首推星享道西餐主廚蕭凱澤「低溫48H油封鴨腿」最經典的法國菜名菜之一，將鴨腿醃製後，再封存在油內，低溫烹調48小時外皮酥脆加上肉質酥軟，香氣十足，且含豐富油脂，是本次明星菜色。

另外，「古早味香豬腳」以傳統手法小火慢燉，油亮軟Q的香豬腳，熟悉的兒時滋味，是豐富的脂肪來源，還有生酮界的明星水果「酪梨」，「鮪魚酪梨莎莎」、「鮭魚酪梨和風」等，優質的脂肪來源。

炎炎夏日清爽沙拉大受好評，「海鮮培根野菇沙拉」新鮮的蝦仁和鹹香的培根及滿滿新鮮脆口的蔬菜，搭配檸檬芥末沙拉醬；另一道以檸檬油醋為底的「鷹嘴豆番茄鮮蔬沙拉」，道道清爽可口。

此外，星饗道自助餐主廚陳慶安特地規畫熟悉的日式風味來搭配生酮飲食，「沖繩水雲醋」、「鳴門海帶芽蛋黃醋」，還有「鮪魚油散壽司」、「日本柳葉魚南蠻漬」等，好吃的日式料理。

星享道酒店本次以食物設計為主要概念，推出「食」尚新美食主義，希望將各種健康飲食概念陸續帶入生活中，也因為食得安心、食的自在，聰明吃出健康、營養的完美體魄，除了前來用餐外7/1開放訂購14天生酮餐盒訂購，2公里內免費外送，無論是送至家中、公司都可輕鬆享用。

(工商 )