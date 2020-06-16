香港失業率連升8個月，升至逾15年高位，失業人數增至23萬人。

香港政府統計處16日公布，香港經季節性調整的失業率，由2月至4月的5.2％，上升至3月至5月的5.9％，超越了全球金融危機爆發後5.5％的高位，達到逾15年來的最高水平。

就業不足率亦由3.1％，上升至3.5％，為接近17年來的高位。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率升至10.6％，為自2003年8月至10月受SARS沉重打擊後的高位，就業不足率顯著上升至6.3％，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至14.8％，就業不足率則高企於8.2％。

同時，建造業的情況惡化，其失業率上升至10.8％，就業不足率升至8.2％。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於廣泛經濟活動仍然低迷，勞工市場進一步惡化。展望未來，雖然疫情有所減退，但經濟活動需要時間回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累全球經濟，外圍環境亦會仍然困難。因此，勞工市場在短期內仍將面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢。

羅致光稱，為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業。政府會密切留意相關情況。

總就業人數減少約3.79萬人，至361.95萬人；總勞動人口減少約9,900人，至384.99萬人。失業人數（不經季節性調整）增加約2.79萬人，至23.04萬人；就業不足人數增加1.65萬人，至13.51萬人。

(工商 )