日本石垣市更名釣魚台，蔡總統今天批評國民黨立委的主張「時空錯置」，國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文反嗆說，他很好奇在民進黨執政期間，時間、空間有了什麼具體改變，讓民進黨可以據此髮夾彎？難道歷經民進黨4年執政釣魚台不是我國領土了？

「對於釣魚臺的立場，絕非國民黨『時空錯置』，而是蔡英文的『選擇性失憶』。」江啟臣說，日本逕自將我國領土更名，明顯侵犯我國的主權，過去馬英九政府對於釣魚台主權的捍衛不遺餘力，除了宣示我國對釣魚臺列嶼的主權，並提出「東海和平倡議」，獲得國際間的肯定，馬政府卻被民進黨批評軟弱，此時對比蔡英文的作為，對比民進黨的噤聲，的確讓許多民眾，尤其是漁民朋友摸不著頭緒，到底民進黨對於釣魚臺的主張是什麼？

江啟臣說，我們很遺憾民進黨全面執政，卻選擇性忘記自己曾有的主張。國民黨不只有保釣的決心，更提出具體的建議，他再次重申，要求蔡英文政府：

一、蔡英文總統應該立刻召見日本駐台代表，表達嚴正的抗議，並警告此將嚴重影響雙邊交流及友好關係。

二、駐日代表謝長廷應向日本據以力爭，堅定表達我國立場。

三、民進黨政府應比照馬英九政府時期，派遣海巡署船艦在釣魚臺海域堅定捍衛主權及漁權。

四、重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。

這些具體的作為不僅是為了讓漁民安心，更是要彰顯我國對於釣魚臺的主權，請蔡政府立刻採取行動。

(中時 )