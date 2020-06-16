彰銀委託書徵求戰果明朗，公股拿下約三分之二。彰銀委託書徵求已在上週告一段落，據市場人士指出，儘管期間有「價格戰」干擾，但在龍頭券商元大證券、委託書徵求大王搭配財政部全力總動員之下，仍戰勝該干擾因素，最終由公股陣營拿下市場上三分之二的委託書，公股方面大約拿下約當股權比重介於10％至12％的委託書。

財政部若合計委託書徵求結果，現在已有坐五望六的實力，能否趁勝追擊拿下第六席，外資票及最後的配票策略，將成為最後決勝的關鍵點。

根據4月21日最後停止過戶日的統計數據，彰銀的股份超過400張以下的比重約有14％、而委託書徵求戰鎖定的目標群為1000張以下的股東，這一部分約佔16.5％左右，是兩大陣營力爭的主力目標群。

據可靠消息人士指出，財政部與台新金所取得的股權比重，大致是2比1，若依照上述的資料估算，財部約取得10％至12％左右，而台新金大致取得5％至6％，因此，合計先前公股陣營與台新金各自買股36％、30％的部位，在委託書終戰之後，倘若不計入外資的支持，財政部所掌握的股權分別在46％至48％，台新金則在35％至36％。

現在雙方人馬都在力拚龍巖集團總裁李世聰所留下的「關鍵那一席」，外資票可說是最後的決勝關鍵點，目前尚不知外資票投票的最後結果，但外資圈人士對此指出，以這次ISS和GL兩大外資機構所出具報告支持兩大陣營的後選人方式，以獨董方面的差別最為明顯，對於台新金的獨董提名候選人，支持較為集中，例如，兩家都同時支持現任獨董潘榮春，但對於財政部所支持的提名人，則較為分散，例如，財部所提名的三席候選人，ISS支持劉克宜、林志潔，而GL則支持游啟璋，兩大陣營屆時均會依照ISS和GL支持候選人的方式，給予不同的配票策略。

(工商 )