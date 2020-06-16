先前南韓境內的脫北者團體日前利用空飄氣球方式散播反北韓傳單，造成金正恩妹妹金與正不滿，直接宣布切斷南北韓之間的通訊管道，現在更是直接動武，炸毀開城工業區的南北聯合事務所，有日本媒體研判，是因為希望能夠讓經濟制裁盡早解除。

根據日本《讀賣新聞》報導，有消息人士透露，南韓早在2000年代中變開始向北韓空飄傳單、物資，不過在最近才突然將態度轉硬，應該是因為想要盡快解除經濟制裁。

北韓在2017年時遭到聯合國安理會制裁，除沒辦法輸出礦產、海鮮等商品之外，連北韓海外派遣勞工也在去年底遭到禁止，嚴重影響收入，估計目前北韓政府手中的外匯存底，將會在3年後見底，因此非常擔心陷入經濟困境。

所以這次大動作動武，是希望能夠對南韓政府不斷施壓，逼迫美國參加協商解除制裁，加上美國今年11月要舉行總統大選，若政權轉移，北韓擔心恐怕更難以跟美國進行協商，因此才先下手為強。

消息人士透露，北韓以強硬態度處理南韓，是希望能夠掩飾內部因為經濟制裁出現的困局，現在北韓希望能夠盡速與南韓協調，重新開放金剛山觀光特區和開城工業區。

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(中時電子報)