張志豪在1局上揮出陽春全壘打，此役有2安打1打點。（陳怡誠攝）

中信兄弟、樂天桃猿本周將重演「天王山之戰」戲碼，周五至周日將進行三連戰，不過黃衫軍要先過富邦悍將這關。今（16）日晚間中信兄弟靠著5發全壘打強攻，加上先發投手德保拉6局、失2分優質先發，以11比2轟垮富邦，與樂天桃猿無勝差，但勝率略低仍排第二。

上周桃猿讓洋投卡本特「投一休四」，9日對獅隊先發雖吞敗，但周日（14日）再度披掛上陣就擊敗中信兄弟保住龍頭。本周輪到黃衫軍周二就開打，由於德保拉的表現越來越穩，5連敗後4連勝，顯然球運也不錯。總教練丘昌榮賽前曾表示，會視狀況考慮「投一休四」，讓德保拉在周日迎戰桃猿。不過賽後德保拉卻說，投手教練告訴他，周日應該不是他先發。

中信兄弟洋投德保拉此役表現優異，拿下勝投及單場MVP。（陳怡誠攝）

德保拉今天球速、球質、控球均佳，前5局被擊出5支安打、無失分。6局下滿球數不想保送高國輝，選擇速球對決，結果挨了陽春全壘打，1人出局後又挨了高孝儀的陽春彈。不過6局失2分仍是優質先發，也加深教練團對他的信心。

打線方面中信兄弟前5局轟出3發全壘打，包括吳東融、張志豪的陽春彈與王威晨的2分炮，張志豪本季第10轟出爐。有了充足的火力支援，德保拉更加揮灑自如，挨兩轟也無傷大雅，輕鬆拿下勝投與單場MVP。8局上，許基宏錦上添花，補上一發2分炮，比賽就此定調，這也是「基炮」職棒生涯第50轟。

許基宏生涯第50轟出爐。（陳怡誠攝）

中信兄弟蘇緯達9局上代打揮出3分全壘打。（陳怡誠攝）

9局上代打的蘇緯達揮出3分全壘打，把領先差距擴大為11比2，中信兄弟輕鬆過了本周的第一關。

富邦悍將「棒球情人」高國輝回敬一發陽春全壘打。（陳怡誠攝）

(中時 )