波音最新式的空中加油機KC-46「飛馬式」(Pegasus)又出問題，原本有2架新機要交付給北卡羅來納州西摩-強生空軍基地(Seymour-Johnson AFB)，結果在交出一架之後，波音檢查員在第2架飛機的油箱裡又發現不明碎片，趕緊推遲交付時間。

防衛新聞(Defense News)報導，6月12日，第1架KC-46成功飛抵西摩-強生空軍基地，完成交付手續，結果就在第2架K-46要出發時，最後的驗收檢查又找到不明的碎片。

美國空軍說，這些碎片來自不會停止後續的46架交付，但是空軍會制定了糾正相關問題的計劃表。

美國空軍說：「波音公司在生產過程取得了長足的進步，我們也很肯定他們的品質、工具控制和防止異物入侵。但是，在非標準生產返工期間留下的碎屑表明，我們仍然有很多工作要做。」

波音自己的聲明中說，碎片是該公司的一名品質管理檢查員發現的。

KC-46是波音設計製作的新一代空中加油機，計畫取代服役超過50年的KC-135，以及服役超過30年的麥道KC-10。這型加油機是以波音767為基礎研改，並應用許多新的飛行控制方式，以及加油輔助設備，然而它的研發並不順利，總是有很多的缺點與毛病需要改善，其中最難克服的就是油箱內的不明碎片。

波音公司在2019年1月，正式開始向美國空軍交付KC-46，僅僅一個月後，就發現多架KC-46都有異物碎片，有些碎片被判斷是製造飛機過程中的耗材，可能是沒有清理導致。這些碎片當然形成潛在的安全隱患。

波音公司做出了回應，修改生產流程，並對其員工進行了一系列職業教育，以及後續的品質檢查，所有新的檢查工作，均由波音公司負責。

美國空軍訂購總數是179架 到目前為止，波音公司已經向堪薩斯州的麥康奈爾空軍基地(McConnell Air Force Base )交付了34架KC-46。

除了碎片問題之後，KC-46的加油控制系統也還需要修正，主要的加油機的遠程視覺系統，雖然這個設計是使加油臂操作員能夠更方便的查看飛機外部，但是視覺系統有一些延遲，經過好幾次修正才合格。而另一個問題是KC-46加油臂的幅度，角度過小，有時無法為A-10疣豬攻擊機加油。

根據美國空軍與波音已達成49億美元固定價格合約，波音公司必須負責所有的研發與修正超支費用。到目前為止，該公司已經為此計劃支付了46億美元的現金，這可能會使KC-46無法為波音賺到錢。

(中時電子報)