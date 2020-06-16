北韓最有權力的女人—金與正自2018年代表金正恩出席平昌冬奧，扮演「親善大使」後，近日又連續以個人名義發布重要政治命令，純正血統加上強勢形象，讓外界認為她即將接班。

金與正是北韓前任領導人金正日排行第四、最小的女兒，與哥哥金正哲、金正恩同母。據信她出生於1987年，丈夫則是勞動黨黨委書記崔龍海之子。傳言她與大4歲的哥哥金正恩關係良好，兄妹2人曾一起在瑞士伯恩留學。先前金正恩病危傳聞滿天飛時，金與正的角色也引起外界高度關注。

事實上，早在金與正17歲時，就開始擔任黨內初階幹部，在時任中央政治局委員的姑姑金敬姬手下做事。2009年，金與正開始陪伴父親金正日出席公開場合，擔任其私人秘書，2011年12月父親過世後，她轉為金正恩安排行程及維安事務。2014年開始，金與正就擔任勞動黨宣傳部關鍵職位，主要工作是保護哥哥金正恩的形象，並處理外交事務。她亦負責管理金正恩的所有公開活動，包括行程、後勤，同時充當政治顧問，是名副其實的「第一女軍師」，地位堪比美國總統川普的愛女伊凡卡。

近年金與正的地位更是大幅提升，現任勞動黨中央政治局候補委員、黨中央組織指導部第一副部長，同時擔任金正恩的幕僚長。據自由亞洲電台報導，今年4月，金正恩又將勞動黨黨務及對外事務暫時交給金與正負責，她的地位也持續上升。

金與正近來在一連串放話的3天後，隨即炸毀開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，韓國釜山國立大學的凱利教授分析，原則上金與正將會成為金正恩的繼承人，因此北韓各方都期望她能做出點成績。

(中時 )