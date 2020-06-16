台灣正式從口蹄疫區除名，副總統賴清德今晚表示，2018年7月 1日，他在行政院長任內，毅然決定拔針，正式向OIE申請除名。今天，終於傳來好消息，高品質的台灣豬農產品，將再次在國際市場閃耀。

賴清德今晚在臉書表示，「恭喜台灣豬農，台灣正式脫離口蹄疫疫區」。

他說，剛剛接獲農委會陳吉仲主委來電，告知一個令人振奮的好消息，世界動物衛生組織（OIE）大會正式通過台灣成為口蹄疫非疫區。這段路走的漫長且艱辛，1997年台灣口蹄疫爆發至今，豬農產業損失甚鉅，蔡英文總統上任後，將疫區除名列為重要政策。

2018年7月1日，他在行政院長任內，毅然決定拔針，承擔責任，拍板不再施打疫苗定案，在全國豬農的努力配合下，達成一年零疫情，拔針成功，正式向OIE申請除名。

今天，終於傳來好消息，賴清德表示，除了感謝全體豬農配合，從前行政院長林全到現任閣揆蘇貞昌，及行政院農業委員會全體同仁奮而不懈的努力下，高品質的台灣豬農產品，將再次在國際市場閃耀。文末也標註「台灣豬肉好好吃」。

(中時 )