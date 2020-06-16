政府推出的「振興三倍券」即將上路，有發行信用卡的土洋銀行，近日都端出刷卡消費加碼回饋的優惠，疫情期間唯一全新上市的「匯豐旅人卡」，提供給新申辦核卡的卡友，有意外驚喜。

匯豐銀行今（16）日表示，針對振興三倍券的優惠，「匯豐旅人卡」申請核卡後，包括三大項：1）刷卡滿額享首刷禮最高8,000哩；2）自動扣繳信用卡帳單享500元。8月31日前綁定三倍消費滿3,000元享加碼10％回饋，總計8,000哩+800元（500+300）的回饋。

已正常使用匯豐信用卡的持卡人，則可於8月31日前完成登錄綁定三倍券後，刷滿3,000元，即可於次月帳單享受經濟部提供的2,000元入帳，除了原卡別的回饋外，匯豐銀行額外提供10％加碼回饋300元。

永豐銀行提供給透過刷卡方式使用振興券的永豐卡友，首先在永豐專屬活動網頁完成登錄綁定後，於振興券政策期間刷卡消費累計滿3,000元並獲政府核發補助成功後，永豐再回饋300元刷卡金，回饋比例高達10％。

匯豐銀行提醒，依經濟部規定，每個國人限採單一方式領取，如需綁定銀行信用卡，須至指定網站登錄，如有重複登錄則採最後一次登錄為依據！

(工商 )