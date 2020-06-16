國內疫情趨緩，不少境外生及109年度秋季入學新生也期盼趕緊放寬入台禁令，臺北市政府觀光傳播局15日表示，雖然中央尚未拍板何時解禁，但北市府已超前佈署接洽多間旅館，預計將來可以各種價位提供近千間房源，若數量不足也會再增加，讓境外生可放心返台。

根據統計，目前仍有2萬6,000名境外生未能返台就學，加上109年預計入學新生預估1萬6,000人，總數已達4萬2,000人。不少學校、學生也密切關注中央何時鬆綁禁令，以免大量學生湧入導致住宿量能無法容納，校方措手不及。先前已有旅館、旅行社、學校等向市府接洽，盼能讓大批外籍生返台時能入住防疫旅館。對此，觀傳局指出，在配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策下，除了原有的24間防疫旅館、1,546間房間外，目前也積極開拓房源，為將來的境管政策鬆綁做好萬全準備。

觀傳局局長劉奕霆說明，由於境外學生數量眾多，市府已主動和數間大型旅館聯繫；現也另有14間旅館已提出防疫旅館申請，並排定於近日辦理其中9家旅館現場會勘，預計審查通過後可新增890間房的居家檢疫量能。部分平價旅館房費落在2,000元至3,000元的範圍內，適合境外生來台時入住；亦有部分旅館鎖定商務旅客提供服務。若房間數仍不敷使用，觀傳局仍將持續輔導旅館業者加入防疫旅館行列。

此外，由於台北市防疫旅館以整棟獨立出口、願意公布名字者為主，更有不少外縣市民眾選擇先在台北市防疫旅館待好待滿再回戶籍縣市。目前仍有994人於北市防疫旅館進行居家檢疫中，因此，觀傳局再次開放接受申請，旅館將接受市府專業團隊會勘，在消防、建管、衛生單位的一同審查下，可為入境民眾提供安心、規劃周詳的居家檢疫住所。

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(中時電子報)