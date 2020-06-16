周三(17日)太平洋高壓持續籠罩，臺灣附近吹著乾燥的西南風，各地為晴到多雲的天氣。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四前，「全台就是熱爆」。周末鋒面接近中南部轉雨。

氣溫方面，周三持續是盛夏炎熱的天氣型態，各地高溫皆在33度以上，花蓮縱谷局部地區有可能出現38度以上的極端高溫，氣象局也已發布紅色高溫燈號提醒大家注意熱傷害。

高溫資訊。(圖/氣象局)

周三中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺東縣、新北市、基隆市地區及高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓強勢，讓天氣型態會熱到周四，「周四前，全台就是熱爆，西半部、花東縱谷上看35度高溫，大台北盆地，甚至可能衝上36～38度，連午後陣雨都很少，就是熱！爆！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓應該能安穩的頂到周四，之後就會進入減弱週期，梅雨鋒面會否起死回生，就要看周末太平洋高壓撐不撐得住。

氣象局表示，周五至下周日（19日至21日）鋒面有逐漸接近臺灣北部海面的趨勢，受鋒面前西南風影響，中南部地區降雨機率增加，北部跟東半部地區維持主要是午後雷陣雨的天氣型態。

(中時電子報)