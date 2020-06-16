穿山甲生性膽小，被碰觸就抓得越緊，全身緊繃捲曲。（彭文欽提供／王文吉台中傳真）

幼齡穿山甲誤闖台中新社民宅，全身捲曲攀附在自行車踏板及齒輪上。（彭文欽提供／王文吉台中傳真）

台中市新社區葡萄果農彭文欽住處，晚間16日晚間8時許闖入一隻全身佈滿鱗甲的穿山甲，全身捲曲攀掛在腳踏車踏板及齒輪盤上。彭文欽說，原本想以鐵籠暫時安置，但是碰觸牠，就抓得越緊，已通報台中市農業局自然保育科協助處理。

誤闖民宅的幼齡穿山甲，大約2公斤左右，模樣無辜。彭文欽說，晚上8點多，2隻家犬在門外狂吠，他開門一看，居然是一隻穿山甲攀附在自行車踏板及齒輪盤上，推測可能受到驚嚇，目視應該是沒有受傷。

彭文欽表示，農村人口老化，許多果園、農地荒廢，生態回歸自然，常發現狐狸、山羌及山豬等野生動物，最令人頭痛的是台灣獼猴，也曾有穿山甲過馬路，因行動太緩慢遭車輛路殺；這隻嬌客，擔心牠趁夜離去，不小心遭車撞傷，就可惜了！

穿山甲是全世界唯一有鱗片護體的哺乳類動物，全球有8個物種，分布在台灣的名為「中華穿山甲」，又稱台灣鯪鯉、悶仔、土龜。台灣穿山甲成體的頭到軀幹長約50公分，尾長約35公分，外型小頭銳面，屬夜行性動物，分佈在中高海拔山區，因棲地破壞及人類過度捕捉等因素，瀕臨絕滅。

(中時 )