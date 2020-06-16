日前要求教育局追查新莊某補習班未立案，卻收幼童的新北市議員王威元，16日與三重區三光國小畢業班孩子52人一同騎鐵馬環繞三重，王威元說路程約20公里，除了學習不同經驗外，更重要是讓孩子熱愛自己家鄉；新上任的三重區長陳奇正對於王威元熱血舉動直呼讚。

據了解，王威元對教育議題十分積極，他日前積極要求教育局務必追查新莊奇異鳥補習班是未立案幼兒園卻違法收幼童的案件，對此表示「孩子的事就是超人爸爸王威元的事」，民眾遇到任何不公不義、受不當人士欺凌之事，只要到服務處陳情他一定秉持熱血精神處理民眾大小事。

王威元16日上午9時身穿背心，與三光國小學子在忠孝碼頭集合，一群人熱血往蘆洲方向開騎，沿路在重陽橋、成蘆橋、高速公路橋下休息，並到疏洪道看羊咩咩，沿途充滿歡笑。

王威元說，他雖然學歷普普，但他努力想作好兒子的榜樣，近日考取中正大學、台北商業大學博士班，希望能和兒子一同進步、學習；今天透過騎鐵馬的過程，希望讓孩子學習到課堂外的經驗。

對此，本月新上任的三重區長陳奇正表示贊同，他也說近日端午佳節到來，他今天也熱血為寒士們送上粽子，希望寒士們感受到他暖暖的心意。

(中時 )