健保署推出的自費醫材上限新制引發醫界大反彈，12日衛服部長陳時中出面說明時，表示這是有幕後黑手在操弄。此話讓醫界不少人更是不滿，醫勞盟今晚也發文要求陳時中給一個交代。

醫勞盟臉書上不滿地表示，為什麼這次的醫材上限政策，不分科別的醫生都這麼憤怒？為什麼僅是成千上萬的政策之一能驚動到總統蔡英文？對於這些現象，陳時中第一時間下的註腳卻是有黑手在操弄。

醫勞盟直言，陳時中現在地位高，說話一言九鼎，因此黑手兩字是非常沉重的指控，依照陳時中的地位，若能在記者會提出具體的證據，「是什麼樣的人或勢力在操弄，擋下這麼好的政策」，那大家肯定相信，黑手會在台灣永遠無法翻身。

醫勞盟也反問，如果沒有黑手呢？包括醫勞盟，以及其他千千萬萬個醫療人員，並沒有受到任何人或勢力操縱，而是有關鍵原因呢？為此，醫勞盟要求陳時中要為指控「背後有黑手」這件事澄清一下並出面道歉。因為這兩個字的指控實在太沉重！

(中時電子報)