下周就是端午節了，台南市國際龍舟錦標賽23日至25日在台南運河登場，共計99支隊伍參賽！因應疫情解封，台南市祭出4大防疫措施，包括管制會場出入口，實施實名（聯）制；民眾入場維持社交距離，如無法保持社交距離就戴口罩；會場飲食展售攤位不設內用區、不擺桌椅；管制區出入口、會場服務台、醫（救）護站等設有酒精，有需求請至該區使用。

今年龍舟賽事，因疫情趨緩及為回饋各界熱情參與，採彈性放寬各隊限額，最終總計99隊報名參加，有來自基隆、南投、台中、嘉義、高雄、屏東等縣市爭取大型龍舟公開男子最高獎金30萬元，總獎金達61萬。

黃偉哲今日於市政會議表示，今年龍舟賽一度因疫情而考慮停辦，但台南是六都之中疫情最輕的城市，南市府有義務保存好這個已延續將近300年的傳統，他也感謝來自全國參賽的99支隊伍，當場指示教育局及相關局處，務必做好防疫配套措施，因屆時全國民眾看到的不只是賽事進行，也將會看到台南防疫水準。

他強調，水上運動是台南在防疫新生活下，極力推廣的運動與旅遊項目，因此，龍舟賽的水上活動與周遭交通安全，相關局處務必做好動線維護與緊急應變機制。

今年龍舟賽規模縮小，市集共65攤，主辦單位也會加強現場防疫作為以及環境衛生安全，並加強事前宣導與現場稽查，確保民眾食的安全。黃偉哲也提醒相關單位，目前也是蚊蟲孳生的時節，希望各商圈、公園、校舍等開始增加孳清頻率、強化宣導作業，保護市民健康。

教育局長鄭新輝指出，今年龍舟賽事總計99隊報名參加，有來自基隆、南投、台中、嘉義、高雄、屏東等縣市爭取大型龍舟公開男子最高獎金30萬元，總獎金達61萬。開幕式預定6月23日晚上7時運河慶平路大會舞台，屆時安排有100架無人機群飛展演；閉幕暨頒獎預定6月25日晚上8時15分運河慶平路大會舞台舉行。

教育局強調，活動會場3出入口管制，分別是育平路與慶平路口、慶平路(安億橋至承天橋兩側)，進入管制範圍實施實名(聯)制，進場人員配合登錄姓名及連絡電話後即可入場。

(中時 )