香港旅遊發展局15日發布數據顯示，5月分，初步統計訪港旅客人數為8139人，較去年同期下降99.9％，平均每日訪港旅客約260人，較4月增加近一倍；今年前5個月，訪港旅客初步統計人數為350.1萬人，較去年同期下降88.2％。

數據顯示，4月訪港旅客初步統計約為4100人次，較去年同期下跌近100％。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，由於各地持續實施嚴格的出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低標準，5月較去年同期下跌近乎100％。香港旅遊發展局復甦旅遊業的整體策略將由當地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛，借此向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。

香港旅遊發展局指出，推出了「旅遊·就在香港」計畫，鼓勵市民做自己的旅客。彭耀佳說，希望借此計畫讓業界為日後迎接旅客「暖身」，當個別客源市場具備訪港條件，香港旅遊發展局會將該計畫的旅遊、消費等資訊和優惠延伸給旅客，並加入「機票＋酒店」等優惠，吸引旅客來港。

據了解，香港迪士尼樂園宣布將於18日重新開放，香港海洋公園已經於13日正式恢復營運。

(旺報 )