樂華夜市位於永和黃金地段，靠近永和路出口約500公尺處卻有一棟占地500坪、水泥鋼筋裸露的6層樓「爛尾樓」，影響當地環境衛生。（葉書宏攝）

樂華夜市位於新北市永和黃金地段，市場內卻有一棟爛尾樓盤踞逾20年，當地民眾、攤商早已見怪不怪，但樓內環境髒亂易孳生病媒蚊，新北市副議長陳鴻源16日邀集相關單位會勘，將先從環境清理開始，再尋求根本解決之道。

據了解，該爛尾樓為樂華市場舊址，鄰近永和路出口約500公尺處，占地約500坪，是一棟水泥鋼筋裸露的6層樓建築。

當初有近90名地主、百餘個攤位，由於年久失修，當年永和鎮公所主張「改建」與建商協調，但建商未徵得所有地主同意，還偽刻地主印章製作同意書，引發一連串產權糾紛，最後法院介入拍賣，產權分散於不同民眾、建商手中，荒廢至今逾20年。

陳鴻源邀集工務局、環保局、永和區公所等單位會勘，他表示，首先要解決樓內垃圾、積水等問題，環境髒亂已嚴重影響周圍民眾生活品質，加上天氣逐漸炎熱，容易造成病媒蚊孳生。

陳鴻源強調，將要求市府各單位跨局處協調，找尋相關所有權人，進一步討論該大樓後續管理及解決辦法。永和區協和里里長陳昱庭表示，大樓後方的地下室已成為大型蓄水池，周邊又有民眾闢建農場蓄水灌溉，成為病媒蚊的孳生熱點，相當擔心登革熱等疫情爆發。

環保局代表指出，將要求所有權人限期清理屋內物品，並搭配清潔隊環境消毒，另外，屋內積水嚴重將請水利局協助，調用大型抽水設備。

(中時 )