高雄市長補選在即，民進黨將由陳其邁出征，國民黨人選尚未敲定，明天中常會將通過高雄市長補選徵召辦法。國民黨副祕書長柯志恩指出，目前大約有4、5位人選正在評估，且女多於男，希望本周五（19 日）晚上之前就能讓外界知道，以利20日開始登記，最慢24日移師高雄開行動中常會就須亮相，屆時同步造勢。

黨內人士指出，最後推出的人選不排除是黑馬，不是目前檯面上被點名的人選。

高雄市長補選將在8月15日舉行，6月20日至24日受理候選人登記。國民黨明天中常會將通過「高雄市長補選徵召辦法」，授權黨中央找到人選後直接徵召，縮短提名作業時間。黨務主管指出，目前規劃由高雄市黨部彙整名單，提報到黨中央，再由黨中央審核小組討論後，逕行徵召。

有黨內人士說，目前被點名的人選包括不分區立委吳怡玎、幾位學界人士、高雄市議員，包括主動表態參選並北上拜會黨內要角的高雄議員李雅靜。由於在地議員若參加市長補選，涉及高雄市議會議長選舉、2022市長及議員佈局等問題，牽涉複雜，最後推出的人選不排除是黑馬，不是目前檯面上被點名的人選。

國民黨副祕書長李彥秀、柯志恩昨天在「李柯太太」直播中也指出，市長補選人選須「有故事性的人」、「未來願長期深耕高雄」，而且年齡不能太大，大約40歲上下10歲左右，尤其要「目前戶籍已在高雄」。

李、柯說，這陣子陸續徵詢、過濾很多人，不少人都被提及，例如學者廖達琪、網紅歷史哥等等，發現有些優秀的人才戶籍不在高雄，金鐘媒體人沈春華即是其中之一；無論如何，目前人選仍由黨主席江啟臣及祕書長李乾龍在處理中，至於「藍白合作」，當然歡迎民眾黨支持國民黨提出的人選。

雖然李、柯表示希望19日晚上就能讓外界知道人選，不過黨務人士指出，人選可能要到下週才會出爐，一定會趕上24日行動中常會。國民黨中央也將派員南下進駐高雄，協助打市長選戰。

李、柯太太今晚直播中，不忘拆解對手陳其邁的「暖男牌」。李彥秀說，她聽很多立法院司機說，陳其邁絕對不是暖男；柯志恩也補槍說，可能人遭到挫敗時，才會表現出暖心的一面。

(中時 )