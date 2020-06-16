刷新國內ETF 歷來IPO紀錄，元大硬5G ETF募資破150億。以5G硬體製造為題材的「元大硬5G ETF」的募資可說「三級跳」，首日、次日、本週一，分別累計募資20億、50億、100億，而根據晚間最新統計顯示，今日IPO最後一天，元大這檔ETF已跨過150億大關，同時也寫下國內ETF在IPO期間募資總量的最高紀錄。

據了解，元大金旗下的元大證券此次在經紀業務部門上發揮極大的動員力。元大金旗下的元大證券是龍頭券商，經紀業務市佔率大幅領先其他券商之外，過去元大證券經紀業務最讓市場印象深刻的，是上市公司在經營權之爭時，元大證券因為對外收取委託書的高效能及驚人動員力，向來成為「兵家必爭之地」，但結果證明，元大證券經紀業務部門在協助同一集團的投信公司在新基金募資時，也同樣發揮驚人的動員實力，也由此看到元大金在開發市場新商品、引領新風潮的潛力。

金融圈人士指出，作為投資者，要觸及新題材，ETF是很好的界面，由投信業者出面網羅有潛力的績優股作為ETF成份，也讓投資者在擁抱新題材投資時，能收分散風險之效，其中5G被視為未來最具爆發性成長的產業，為投資人選好一籃子股票讓投資人能直接上車、免於選股煩惱的5G ETF也自去年起陸續應運而生。

據了解，不論是高股息台股基金，或是5G ETF，在投信圈都已有其他業者將陸續跟進元大投信加入戰場，對此金融圈人士認為，元大發行這兩種類型新基金所創下的熱潮，能否在其他業者身上延續，尚不一定，但至少已符合主管機關對於業者的期許，元大身為龍頭業者，已發揮開發新商品、引領其他金融業者的效果。

其中，元大金旗下元大投信，從去年起就持續挖掘5G題材、開發相關的ETF商品，去年元大投信所發行「元大全球未來通訊ETF」，是台灣第一檔5G ETF，並且創下總規模168億的戰果，今年則再接再厲，以特別鎖定5G硬體製造的「元大全球未來關鍵科技ETF」再度上陣。

(工商 )