「世界動物衛生組織」（OIE）今（16）日認定臺灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」；外交部表示，台灣在1997年發生口蹄疫疫情，23年來政府與民間共同努力，不斷精進動物防疫工作，成果終於獲得國際採認。

受到全球新冠肺炎疫情影響，OIE原訂今年5月在法國巴黎召開的年會被迫延期至明年舉行，原訂今年年會中將表決採認包括我國在內「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定等議案，改以通訊投票方式進行；外交部持續關注進展，並透過我駐法國代表處與OIE保持密切聯繫溝通，確保我案順利獲得通過。

外交部發言人歐江安說，我國獲得OIE「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定，是我國動物防疫工作的重要成果與里程碑，我國可望拓展肉品外銷的國際市場，這項成果也代表第一線動物防檢疫人員及產、官、學、研等全體國人多年來的付出與貢獻獲得國際認同與肯定。

外交部表示，未來也將配合主管機關農委會，繼續深化與OIE及其會員國的互動、交流及合作，以確保我國動物衛生、食品安全及經貿利益。

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(中時電子報)