台灣自口蹄疫疫區除名，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌爭相報給國人知曉。蘇揆晚間在臉書發文，宣布經過24年努力，台灣正式從口蹄疫疫區除名！豬肉可重返外銷。

蘇揆表示，今晚要跟所有養豬戶說聲恭喜。歷經24年的打拚，今晚，世界動物衛生組織正式認可台灣為「不施打疫苗的口蹄疫非疫區」，讓台灣徹底從口蹄疫疫區名單除名！

蘇揆說，台灣的豬肉終於可以重返國際舞台。政府會繼續 推動豬肉外銷、繼續嚴守非洲豬瘟，不止讓大家都有肉粽吃、也要讓全世界都能品嚐台灣豬！

(中時 )