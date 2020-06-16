總統蔡英文與行政院長蘇貞昌今(16日)一起參訪新北市瑞芳山城九份老街，希望帶動民眾多觀光消費，一起振興經濟。而新北市長侯友宜被問到此事時，則是表示，「今天看報紙才知道」。對此，資深媒體人陳揮文今(15日)在廣播節目中談到此事時，忍不住地說，「所以藍綠是有差別的…。」

取自蔡英文臉書

蔡英文今表示，蘇貞昌對新北市很熟，因為新北市長侯友宜平常市政很忙，今天就沒有特別通知他，也謝謝侯友宜在接受採訪時公開說「歡迎總統來訪」。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，侯友宜看報紙才知道蔡英文到九份，「這是一個親疏遠近的差別 」，蔡英文說沒找侯友宜是因為他市政很忙，這是騙人的，畢竟上周他才跟林右昌一起現身基隆夜市，希望促進觀光；他也說，受到疫情影響，各行各業都一樣差，「我可以肯定台北景氣爛得要死，如果台北景氣差，那基隆、新竹等其他縣市會好嗎？」

陳揮文批評，「為何不通知侯友宜呢？所以藍綠是有差別的，民進黨市長跟國民黨市長是有差別的」，不找侯友宜原因是說他很忙，幾個新北議員卻說侯友宜在搞政治，「奇怪，總統院長行程公布，跟新北市長有何關係?他就認為你是外人嘛」。

另外，陳揮文認為，「現在這狀況有可能侯友宜是民進黨頭號假想敵阿，就不要跟你同框…幹嘛讓你來」，但對林右昌、鄭文燦、黃偉哲其他人就不是這個態度，就是要「卡你」，就這麼簡單，真的沒辦法，就是像韓國瑜之前在高雄的狀態，「說沒特別邀請侯友宜，這是藉口」。

(中時電子報)