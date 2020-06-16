小朋友欣賞布袋戲人偶。(曹婷婷攝)

台南在地深根10年的古都掌中劇團申請文化部經費進駐台江文化中心，團長黃冠維（黑衣者）帶著布袋戲走進台江文化中心跟孩子們互動，他說，上半年30多場演出全喊卡，下半年復甦又讓人看到希望。（曹婷婷攝）

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，藝文表演幾乎全喊卡，解封後，表演團隊磨拳霍霍，台南深根10年的古都掌中劇團申請文化部經費進駐台江文化中心，團長黃冠維說，像打了一劑強心針；文化館舍則面臨把觀眾找回來難題！台南市立文化中心解封後，首場售票演出《再見歌廳秀》20日登場，已屆倒數仍在催票中。

古都掌中劇團今年首度申請文化部「109年文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，獲補助40萬進駐台江文化中心，進駐期間規畫偶藏展、兒童夏令營、安順國中布袋戲社團演出、劇本工作坊等活動，更將重新編寫劇團成名作品《飛虎將軍》並公演，訴求在地深耕，透過傳統掌中戲，拉近藝術與民眾距離。

古都掌中劇團創團10年，6度獲得台南市傑出演藝團隊獎勵，團長黃冠維說，古都掌中劇團上半年30幾場廟口、公部門演出全取消，他靠著接下霹靂布袋戲工作，多少撐住劇團，進駐台江文化中心對劇團無疑是打了一劑強心針，他說，上月底也申請藝文紓困2.0版本，強調這行苦慣了，認為疫情過後，要思考的是往外拓展、汲取更多外界資源，團隊才能繼續茁壯。

古都掌中劇團進駐文化中心這個期間，劇團總共規畫了偶藏展、兒童夏令營、安順國中布袋戲社團演出、劇本工作坊，更將劇團成名作品飛虎將軍重新編寫並在最後階段安排公演，期待能有更多大小朋友可以更容易的接觸布袋戲之美。

台南市文化局表示，目前台南市立文化中心、台江、新營及整建中的歸仁文化中心每年都有團隊申請進駐，提供排練場域、展演、工作坊，除藉此扶植藝文團隊，也盼透過更多互動，培養藝文人口。

文化局副局長周雅菁表示，藝文團隊撐過疫情，下半年陸續啟動各項演出計畫，台南市立文化中心本周六將有解封後首場售票演出，但可能與觀眾好幾個月沒走進劇場有關，推票推得頗吃力，現仍努力催票中，她說，疫情過後，需要花一點心力，把觀眾重新找回來。

(中時 )