北京市召開疫情防控新聞發布會，就北京防控疫情等相關情況進行通報，並回答記者提問。

經北京市新冠肺炎疫情防控領導小組研究，將北京重大突發公共衛生事件三級「應急響應」上調為二級。

應急回應機制是由政府推出的針對各種突發公共事件而設立的各種應急方案，通過該方案使損失減到最小。應急回應機制強度由一級至四級依次減弱。

現行的應急預案於2006年1月8日啟用。應急預案分為自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四類。該機制將突發事件按照嚴重程度由低到高分為Ⅳ級（一般）、Ⅲ級（較大）、Ⅱ級（重大）、Ⅰ級（特別重大）等4個級別，級別越高表明災害越嚴重。並由此發布藍色、黃色、橙色、紅色預警，及啟動相應的四級、三級、二級、一級應急響應。

今年1月下旬，為應對新冠疫情，北京市啟動重大突發公共衛生事件一級回應。隨著疫情防控形勢的變化，北京市突發公共衛生事件應急回應級別在4月30日0時由一級下調至二級，在6月6日0時起由二級調至三級，並相應調整防控策略。

從6月11日至15日，北京市連續5天報告106例新冠肺炎確診病例，均與北京新發地市場有關。

6月16日晚，北京市舉行第120場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市政府副秘書長陳蓓宣佈，北京應急回應級別由三級提升到二級。

(中時電子報)