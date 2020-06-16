日本擬將釣魚台群島更名為「登野城尖閣」，引爆國內反彈聲浪，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁今砲轟綠委蔡適應不聞不問，罔顧基隆漁民權益！蔡適應強調「釣魚台是中華民國的！」呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，以和平方式解決爭議。

蔡智潁表示，蔡適應身為立法院外交及國防委員會委員，針對日本沖繩石垣市議會9日提案，擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」一事卻不聞不問，罔顧基隆漁民權益，他批，一個無法專心問政，忘記立委職責的立委，絕對不是一個好立委。

對此，蔡適應說，政府與民進黨團對釣魚台主權的意見一致，貿然升高衝突並沒有意義，除了重申釣魚台是中華民國的領土，也呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，以和平方式解決爭議，共同維護區域的安全和平與穩定。

蔡適應表示，像新北市長侯友宜說得好，「每個人守護國家、國土想法都是一致的，若有不同的看法、想法，可以好好溝通協調，多愛中華民國、多愛台灣寶地」。他強調，釣魚台海域平穩是對漁民、對台日兩國最有利的選項，國內各界對表達主權的各種方式，都應予以尊重。

(中時 )