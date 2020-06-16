近期大陸與印度邊界爭端再起，雙方於拉達克地區部署上千人對峙，緊張不斷升高，甚至爆發衝突，守軍從互毆到扔石頭，還造成數名士兵喪生。對此，資深媒體人黃創夏直言，中印之間的碰撞，可能是世界大戰的預演。

中印邊境爆發衝突後，大陸西部戰區今(16日)發表聲明指出，6月15日晚間，在中印邊境的加勒萬河谷地區，印軍違背承諾再次越過實控線從事非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

針對中印邊防部隊衝突造成傷亡，黃創夏今晚在臉書上對表示，「龍象大戰很環保，Errrr，是用石頭砸死的！」並拋出他的疑問說，「這是第四次世界大戰的預演嗎？」此外，黃創夏還在另一則貼文中，PO上投石機的照片。

網友們則回應，「中印兩軍大戰!雙方加緊研發最新款投石器」、「原來是說職棒啊，我還以為是中印邊界衝突」、「用石頭砸死三個印度軍人？大陸有投石部隊嗎？」

(中時電子報)