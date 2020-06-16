高雄市長罷免案通過後，國民黨立委葉毓蘭現行的《選罷法》反而是在鼓勵「冤冤相報」，即便如此，民進黨現在還想修法，讓罷免案可以募款，葉認為這會造成政黨對立，把民主政治當戰爭在打。台大名譽教授賀德芬今在臉書上提出看法，大嘆「台灣的選舉絕對是民主的毒瘤」。

近日葉毓蘭認為，《選罷法》2016年時把通過門檻降低，就變成在大選中敗選的一方，可以故意讓勝選的一方無法好好做事。本來是定期改選，4年做不好就換人，現在變成才剛上任就可能要面對罷免，變成所有施政都有不確定性。

此外，2016年修法除了降低門檻外，還讓罷免案變成「可以宣傳」，民進黨現在還想修法，讓罷免案可以募款，葉認為這會造成政黨對立，把民主政治當戰爭在打。

台大名譽教授賀德芬今也在臉書上有感而發，「台灣的選舉絕對是民主的毒瘤，政客只會圖利自己越修越離譜。黑金早就全面介入，全面修改選罷法是比修憲重要得多的當務之急」。

(中時電子報)