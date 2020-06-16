台股由3月下旬的8523點大漲至11771點，大漲逾3000點！有些投資人把握住疫情所打造出來的機會，選到疫情受惠股，今年績效早已用倍數計算，成為亂局下的另類受惠者；而有些投資人卻因這些日子以來，頻頻看電視、讀報紙、翻週刊，吸收了一系列「小心疫情衝擊經濟，進而影響股市！」、「小心惡質炒作，勿追高！」、「小心下半年景氣表現不佳！」等資訊，小心無極限的結果，不但沒賺到錢，甚至還錯過致富機會。

「小心」一類的善意提醒有一定的參考性，但是股市不可能只靠小心賺錢。先想想下面這個數學問題：假設一檔頻創新高的股票，在該股票正式起跌前，如果一個每一次突破前高都追進的人，他會錯幾次?答案是只會錯最後一次，如果你真的理性思考這個問題，會發現順勢交易的勝率其實非常高；他要做好的其實是最後一次錯誤後的停損控制；反之，如果一個人每次創新高都認為該股票漲幅已大，每次大漲都看保守小心，甚至出手放空者，結果會錯過無數次的機會，最終只會對最後反轉點的那一次，逆勢交易的勝率其實非常非常低。

每一次的交易決定輸贏的是這檔股票未來走勢，而不是投資人心中的感覺，漲幅已大、股價昂貴其實是一個很主觀的看法。以今年的防疫股為例，不少人早在一開始就認為這些股票是惡質炒作，完全沒有去評估這些股票，接下來隨著相關族群漲幅擴大，周圍的朋友因為持有防疫股紛紛大賺，這些投資人心中認定惡質炒作要小心的念頭，反而成為枷鎖。

許多漲了一段的股票，以現在價位來看，確實比之前高出不少，但實際上不見得算是昂貴，重點是看未來還會不會上漲？如果一檔股票，或者是大盤指數也一樣，只要還在多頭格局裡，未來若還有高點的機會，不論其已上漲多少，都不能輕易說他已經漲多。

防疫股的恆大、瑞基、高端疫苗等，宅經濟股的富邦媒、IC設計股的祥碩等都出現了兩階段上漲的情形。未來當你看到一檔股票從50元漲到100元，已經漲多時，不要光想回檔，也要想如果再漲到200怎麼辦？因為順著趨勢走，你會對無數次，只會錯一次，這樣才能拋開偏見，有機會接受主流。

比方說近期開始流行低價股，受惠轉機、受惠半年報作帳轉強，漲勢凌厲，如健亞、南緯、聚隆、合世等都大漲，市場又開始提醒小心之聲再起！只是這對操作有幫助嗎？你也必須要提防的是這些「小心之聲」是不是會讓你錯過賺錢機會呢?畢竟大盤指數還在多方格局裡！

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)