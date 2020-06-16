國民黨改革委員會本周五（19日)將召開全體委員會，黨中央今天決定當天採開放直播，讓外界參與國民黨改革；此外成立12人宣講團，黨主席江啟臣帶領宣講團成員，到各縣市與黨代表座談，最後於9月6日在國父紀念館舉辦全代會，通過改革方案。

國民黨改革委員會包括組織改造、青年參與、兩岸論述及財務穩健等四組別，各組經一個多月密集討論，近期已陸續交出結論草案，黨中央正由執行祕書柯志恩彙整，要在19日的全體委員會討論後定案；下周三 (24日）高雄的行動中常會中，由柯志恩提出15至20分鐘的改革方案報告，將與高雄市長補選候選人造勢，成為行動中常會的兩大重頭戲。

據指出，四組別當中，其中「兩岸論述」草案必須明、後天才能敲定，不過日前傳出內容包括強調九二共識並不等同於一國兩制，肯定九二共識過去的歷史貢獻，但希望以背景來描述。此舉除引起部分黨內人士質疑，認為內容如同「小綠」，另傳出中共方面也有意見。

黨內人士說，黨中央今天決定19日改委會的全體委員會將開放直播，讓外界參與及展現國民黨改革決定，另將成立12人宣講團到各縣市座談，成員包括副祕書長李彥秀、柯志恩、謝龍介及文傳會主委王育敏及副主委鄭世維、政策會執行長林為洲及立委蔣萬安、曾銘宗，雙北市議員李明賢、陳偉杰及江怡臻等人。

國民黨今天也敲定，9月6日將在國父紀念館舉辦全代會，屆時將通過改革方案。

(中時 )