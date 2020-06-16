台中市議員黃馨慧16日在市議會總質詢表示，市府與文化部合建「國漫館」不僅是前朝重要工程之一，更是台中未來發展動漫產業亮點工程，不論「經費」、「館址」文化部最後決定為何，要求市府拿態度與對策、如期、如質設立「動漫博物館」。

黃馨慧表示，106年10月28日文化部大張旗鼓表達要和市府合建「國漫館」，前市長連任選舉時也屢屢用此項合建案，套取選舉紅利，不料市長連任失敗後，文化部就以「館址不符」終止了合建備忘錄，很難不讓人聯想為「翻臉部認帳」。但市府新聞局態度不明，一邊表達不同意終止合建，一邊又配合文化部另覓館址，果真是「口嫌體正直」！

黃馨慧指出，文化部提出保留經費、館址優先台中，都有相對嚴格附加條件，並非真心認同「國漫館」留台中。既然有條件，就有變數，地方政府面對中央執政的「善變」態度，新聞局是否已經做出不同程度的應變方案？最壞情況，就是台中「國漫館」留不住、市府還要自掏腰完工中台灣電影中心(含國漫館)，屆時，新聞局這種曖昧態度、導致日後「國漫館」另落腳其他縣市，要向市民如何解釋？

黃馨慧強調，「國漫館」不僅只是前朝遺留工程，如何推動動漫產業成為台中市政亮點、在台中發光發熱，讓台灣擁有僅次於日本、韓國的動漫產業實力，才應該是盧團隊審慎思考問題。但不管文化部決定如何，市府不能讓動漫迷失望，一定要如期讓「動漫博物館」在台中落成啟用。

(中時 )