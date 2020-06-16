蘋果為了把握近來暴增的遠距教學需求，今年特地將開學促銷活動提前在6月中開跑，凡是在促銷期間購買Mac或iPad的學生、教師或學校行政人員都能免費獲得AirPods無線藍牙耳機。

往年蘋果開學促銷活動都是在7月開跑，但今年初新冠肺炎疫情爆發後，全球大量人口在家上班上課，造就筆電及其他電子裝置需求大漲。蘋果線上商店及各地門市已自6月15日起舉辦開學促銷活動，雖然蘋果未公布活動截止日期，但往年活動都會持續到夏末。

過去幾年蘋果開學促銷方案都是買Mac、iPad送Beats入門款頭戴式耳機。去年蘋果推出第二代AirPods無線藍牙耳機後大受歡迎，於是今年開學季贈品改成AirPods。

除了AirPods大放送之外，蘋果電腦本身的折扣也沒少，其中Mac折扣最多200美元，iPad折扣最多100美元，但開學季活動不涵蓋Mac Pro及Mac mini。

(工商 )