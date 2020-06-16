台積電之前表示，3奈米先進製程將如期在2021年進行試產、2022下半年進入量產。陸媒指出，從台積電3奈米生產進度來看，與蘋果2022年推出iPhone系列新品時間相吻合，以此推算蘋果最強A16處理器將採用台積電3奈米打造。

台積電在4月法說提到，3奈米製程進度依照原計畫進行，2021年開始試產、2022年下半年量產。台積電先進製程研發緊密的節奏，也讓蘋果進一步加強與台積電的合作，以保證製程領先優勢。

TechWeb報導，按蘋果A系列處理器的升級進程，2022年新推出的iPhone將採用A16處理器，若台積電3奈米2021年風險試產、2022年大規模量產的時間準確，蘋果A16處理器肥單由台積電獨吞應該無懸念。

不過目前距離2022年還有一段時間，難保沒有變數，台積電3奈米能否如期在2022年大規模量產，或是競爭對手三星率先量產3奈米，若良率不錯的話，說不定會瓜分蘋果A16部分訂單，台積電還是得小心死對頭半路搶單。

(中時電子報)