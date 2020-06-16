防衛世界(Defense World)報導，北京清華大學已經研發出一種空陸兩用無人機，稱為「清華猛獅」，它具有輪子可以在地面移動，也可以啟動六軸螺旋槳，以飛行跨過障礙，可以說是一種飛行車。

「清華猛獅」全長1公尺，寬0.6公尺，高0.6公尺，底下有輪子，上方則有6軸螺旋槳，使它既可跑也能飛。大陸媒體《中國日報》報導說，這種首創的無人機，除了用於垂直起飛，和飛行的6軸飛行器系統外，還配備了四輪驅動系統，可在崎嶇不平的山區行駛。

清華猛獅在山區測試。(圖/北京清華大學)

清華大學利用即時感知AI系統，飛行車可以識別不同類型的障礙物或地形，當遇到障礙物，或是無法繞過的地形時，車輛就會切換到飛行模式，然後在飛行的過程中尋找更適合在地面行駛的區域，這樣能夠更有效的節約能源。

目前「清華猛獅」已在城市環境和地形複雜的山區進行了測試，但是還沒有進行載重能力的實驗，因此仍不知道它的酬載能力。假如它具備200公斤以上的酬載量，那麼在運送物資與執行救援任務就變得相當有用。

(中時電子報)