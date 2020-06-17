創作新人森白B.K新歌〈每當〉唱出畢業生心聲，ＭＶ也特別邀請到安婕希與新銳小提琴家李齊擔綱演出。森白B.K出道前是錄音室助理，為了學到更多東西，主動包辦錄音室裡各種疑難雜症，包括修水管、通馬桶等，只要是大家不喜歡的工作，他都攬在身上做，只為了換取能在錄音室學習的機會。因緣際會認識了創作大師張簡君偉，鼓起勇氣毛逐自薦：「希望有機會可以跟老師學習創作。」當時張簡君偉留了Mail跟他說：「有創作就寄給我。」沒想到那天之後信箱裡每天都收到一首森白的創作ＤＥＭＯ，更讓人驚訝的是甚至連除夕夜、大年初一都還在交歌，讓張簡君偉感受到森白對創作的熱愛。

獲得簽約機會的森白過去一年的創作期間裡,為了創作幾乎沒有收入,找到一家一顆只賣5元的水餃,每天只靠15顆水餃就能溫飽，在錄音室裡一關就超過８小時沒有朋友聚會也沒有任何娛樂,一個人包辦詞、曲、編曲、製作、錄音、吉他、混音,是全才型的創作歌手。

新歌〈每當〉的音樂錄影帶邀請到好久不見的安婕希與新生代演員李齊演出，兩人首度合作，都對彼此留下深刻的印象。李齊表示：『小安非常的敬業，爬牆時膝蓋都磨破皮了，仍不出聲繼續配合演出。而其中一場生氣的戲氣場更是強大，連當時在休息室的我也被震撼到。』而安婕希則對李齊的貼心印象深刻，覺得李齊很ＮＩＣＥ，特別會照顧人，所以與他對戲也很有安全感。

安婕希與李齊合作演出〈每當〉ＭＶ。（好舒服音樂提供）

安婕希與李齊穿上制服在校園裡奔跑,覺得青春真好。（好舒服音樂提供）

安婕希在ＭＶ裡飾演背負家裡高度期待的乖乖牌學生。（好舒服音樂提供）

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