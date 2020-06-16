自稱「五教共主」的中華中正黨榮譽主席少龍涉嫌以宗教理念為掩護，廣收信徒吸金並成立「仙女班」招收年輕單身女信徒，再利用對方的敬畏之心加以性侵，今（16日）遭檢警逮捕。如今有被害人出面指控，少龍藉著「道主」地位與權勢，不僅強搓女信眾乳房和下體，還誆稱其精液可以幫助仙女昇華到天界。

檢警調查，少龍在靈修中心成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，嚴格控制「仙女」生活，要求不得與家人、朋友聯繫，並利用信徒對他抱有極度敬畏之心，又受其灌輸之因果業報、道主至高無上等觀點影響，擔心家人受到牽連而不敢抗拒，施以強制猥褻行為得逞。

《ETtoday新聞雲》報導，3名被害女子出面控訴，少龍多次趁著靈修前的空檔，強迫仙女班成員讓他愛撫胸部、強迫舌吻，甚至聲稱「道主精水」可以幫助她們「提升靈修境界」，要求仙女主動獻吻；不僅如此，還有1名女信眾曾被要求脫衣，任由少龍舔遍全身，還差點被以「精水提升修行」為由性侵，所幸男方因老邁無法勃起，才未能得逞。

檢警在少龍家中查獲大量現金。（圖／刑事局提供）

除了性侵女信眾，少龍更鼓吹怪力亂神、唯我獨尊，吹捧自身，並要求信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球即將於2012年毀滅，因此需要金錢購買各式物資攜帶至靈性世界，又宣稱世界末日將至，錢財已無用處，以此為由鼓吹信徒捐獻給道主，方可一同前往靈性世界，消災解厄。

專案小組長期蒐證後，今日見時機成熟，拂曉出擊，兵分四路針對靈修中心台北道場、少龍住家及公司實施拘提、搜索，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。全案訊後依刑法詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌，將少龍及李姓秘書解送台北地檢署依法偵辦。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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(中時電子報)