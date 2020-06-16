王美花。（資料照片）

民進黨中常會明（17）日將通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長，陳其邁請辭後的行政院副院長遺缺，內定由經濟部長沈榮津升任，經濟部長則內定由政次王美花升任。

據了解，行政院預訂18日陳其邁請辭生效後，公布此一人事案。沈榮津1978年畢業於北科大前身台北工專電機工程科，2001年取得北科大商管所碩士後，從經濟部工業局基層開始做起，2017年任經濟部長至今，陳其邁日前形容他是「台灣最強的歐吉桑」。

沈榮津對產業界的熟稔政壇無人能敵，且幾乎所有人都會用「台灣牛」來形容他。今年新冠肺炎疫情全球大爆發，在沈榮津一呼百諾下，全台工具機業者二話不說動起來，攜手推動「口罩國家隊」，三個月內即將台灣口罩產能推升近十倍，把台灣打造成全球防疫戰略物資的生產重鎮，也把沈榮津40多年的公務員生涯推向了另一個高峰。

沈榮津接任副閣揆後，內閣將增添一位女性閣員，接續經濟部後疫情時期振興經濟任務。黨政人士指出，王美花長期耕耘的智財權及智財法律領域，將是未來著重的重點。

王美花在經濟部任職多年，曾擔任經濟部智慧財產局局長、經濟部常務次長，王美花擔任智財局長期間，統籌督導推動智慧財產局組織條例修正案、專利法修正案、推動商標制度之變革及修正等。

(工商 )