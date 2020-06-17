創作歌手賴慈泓16日推出勵志單曲《明天的太陽》，傳歌曲原取名為《太陽》，恰巧與瘦子、邱振哲新歌《太陽》同名，三顆太陽同時都撞在一起，他表示：「新歌沒有叫太陽，只是打檔名時懶惰的簡稱，大家的太陽其實都不太一樣，光線射往不一樣的地方，都很好聽很棒！」

他自剖：「有時候是、有時候不是，但大多時候我是個悲觀主義者，當悲觀主義者是有好處的，因為當事情沒有想像中那麼糟糕的時候，你會覺得好哩佳在，整體感覺是賺到！」MV音樂影像方面，邀請了許多職業和年紀不同的朋友在畫面中對嘴演唱，每個人的成長背景、生長環境都不相同，在工作、年紀都各自面對了不一樣的生活壓力，但對於人生都一樣持續期待並努力，玖壹壹團員洋蔥也在當中驚喜現身；畫面也輔以手工插畫繪圖與歌詞呼應。

選在34歲生日當天發行新歌，他表示沒有在過生日，最近迷上了灌籃高手手遊，應該是躲在家裡打手遊，生日願望希望大家會喜歡這首歌！難道不與女友約會甜蜜慶祝？他幽默回應：「女朋友的話這個你要問他，但就算他要同行的話，我還是要打手遊。」

歌曲恰巧呼應6月畢業季，有許多同學們在夢想、現實中做求職、科系拉扯，自己當初怎麼抉擇走音樂路，他分享「求學的時候沒什麼拉扯耶，其實我念什麼系都一樣；出社會的話做了幾份工作都沒有興趣，覺得與其每個月領那 3萬左右的死薪水，我不如做我自己想做的事」，更體悟了「哪怕會窮、混不出個名堂，至少我還是在做我想做的事」。

賴慈泓希望新專輯能在年底前推出與大家見面。（混血兒娛樂提供）

(中時 )