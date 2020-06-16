日本動畫大師宮崎駿將於下半年與長子宮崎吾朗聯手推出長篇動畫《蜈蚣與魔女》(アーヤと魔女，暫譯)，令外界期待不已，倆人的父子情也蔚為熱門討論話題。宮崎駿是因為宮崎吾朗才開始創作動畫，但卻也因動畫事業，就此缺席宮崎吾朗的成長歷程。直到吉卜力王牌製作人鈴木敏夫找上吾朗執導《地海戰記》，才讓原先疏離的父子關係，因動畫而交鋒相會。

日本NHK電視台日前免費釋出中文字幕紀錄片《宮崎駿：十載同行》，呈現宮崎駿10年來的生活點滴。宮崎駿與長子的交火，也是其中備受討論的環節。2010年，吾朗忙著籌備由宮崎駿擔任編劇的動畫電影《來自紅花坂》，但宮崎駿卻對兒子十分沒信心，以嚴厲標準檢視一切，因而產生不少衝突。

當時，對於和兒子一起合作，宮崎駿冷淡表示，「一點興趣也沒有，我不想成為那種父子檔。」在與吾朗因電影分鏡發生爭執後，更直言「吾朗不是那塊料，我認為他應該放棄，想做不一定能做。導演不是一個輕鬆的工作，你必須要不斷鞭策自己，直到把自己逼到極限，然後看看自己創作的東西。」

尖銳言詞背後，宮崎駿對兒子卻也有複雜的愧疚情緒。他回憶，吾朗出生時自己26歲，就像一般的父親一樣，喜歡與孩子一起畫畫，「我為了讓兒子開心才製作動畫的」，孰料卻因動畫事業有成，反而沒時間陪伴兒子，甚至會因愧疚而躲開有兒子在的場合，「我欠那孩子一個道歉。」

吾朗則坦承，當宮崎駿是自己的父親，壓力是非常大的，「人們總是說『哦你是宮崎駿先生的兒子』，好像他們眼中並沒有我，只看見我的父親，我真的很討厭那樣。」兒時的他可說是父親動畫的忠實粉絲，也因為父親，他在高中時曾擁有動畫導演的夢想，但隨著父子漸行漸遠，他在大學畢業後選擇投入建築產業，放棄動畫夢。

2006年，吾朗執導第一部電影《地海戰記》，許多人評語為「比不上宮崎駿」。讓吾朗在執導《來自紅花坂》時更加努力，希望證明自己。宮崎駿雖批評不留情，但仍會在關鍵時刻給予協助，甚至在工作室因地震決定停工時，比吾朗更為執著，堅持繼續上工。

在《來自紅花坂》試映會結束後，宮崎駿似乎對兒子的表現也十分滿意，透過劇組人員向兒子傳話「放馬過來，給我點壓力。」吾朗聞言後，也笑回「哦，是嗎？告訴他，可別死了啊。」這對父子雖因動畫而疏離，卻也因動畫重新連結，更能在10年後一同成就新作，令不少影迷為之動容。

(中時 )