台北1名年輕女子日前騎著Ubike經過信義區，結果不慎連人帶車摔倒在地，所幸路過的機車騎士及時伸出援手，女子也沒有大礙。沒想到畫面曝光後，不少人卻歪樓將重點放在妹子的傲人美胸上，掀起熱議。事後，正妹本人害羞回應，「誰是哪（那）位好心騎士？」

有網友15日在臉書社團《爆廢公社二館》說直擊事故發生，事發經過是一名穿著白色細肩帶、騎乘Ubike的爆乳正妹跌摔在地，傲人事業線呼之欲出，只見她吃力的撐起上半身，但是左腳卻被壓在單車下無法動彈，不久一名機車男騎士便熱心上前援助，並將單車扶正。

照片曝光後引發網友暴動，許多人假裝困惑歪樓發問「該扶長輩還是扶車？」、「傻了才扶車」、「奶奶跌倒了」、「要不是看到Ubike，我以為這是SOD」。

這位爆乳正妹的身分也被起底，原來她是在網路上小有名氣的直播主「貝果」。貝果也在IG上再度發文，謝謝粉絲的關心，「貝果太笨了騎個ubike也會摔倒（笑） 轉個彎小小的嚇到而已 也沒有受太大的傷唷（吐舌）。」她同時也在限時動態上發文，「謝謝大家關心 誰是哪（那）位好心騎士？」

貝果騎Ubike摔倒了，被一名好心騎士攙扶，事後她害羞在IG上發問，誰是好心騎士。（圖／翻攝貝果IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Ba gel 💋（@i5202000）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 下午 4:39 張貼

(中時電子報)