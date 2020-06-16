假鈔通常都會模仿的很逼真，讓收取的人難以發現，但澳洲最近出現一款假鈔，這兩張面值50澳幣的假鈔，上面印著「練功券票樣」、「練功專用」、「禁止流通」的中文字樣，假鈔事件也引起「貨幣入侵陰謀論」，警方則呼籲民眾要小心這類假鈔。

警方呼籲民眾小心假鈔(圖片取自/Tweed-Byron Police District FB)

這起假鈔事件發生在澳洲默威倫巴小鎮（Murwillumbah），有店家收到這種上面印有中文字的假鈔，警方在臉書公開照片，提醒大家收錢時要注意看，該款假鈔「實在太假」，不少網友留言吐槽「我又學到新東西了」、「這很難分辨嗎」、「這假鈔好戲劇化」。

不少網友猜測此次假鈔事件，是否為「貨幣入侵」，但關於假鈔使用，國外網友指出對於某些地方來說是一種文化，像是燒紙錢來哀悼死者；也有人解釋這樣的假鈔是用於培訓活動，「這應該是訓練的工具，銀行出納員使用這種假鈔進行訓練」。

上面印有中文字的澳洲假鈔，其實非常容易獲得，例如購物平台AliExpress（全球速賣通）、和Wish等網站，都可以找到相同、以及不同面值的假鈔。

(中時電子報)