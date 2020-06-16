前高雄市長韓國瑜被罷免後，讓許多挺韓支持者感到震驚又氣憤，除了最早開始有罷免行動的時力議員黃捷外，也陸續點名民進黨的桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中。16日晚間，杏仁哥突然有感而發，說想要做這一件事，讓許多支持者一看暴動了。

杏仁哥16日晚間在臉書寫下，他想跟大家聊聊心裡話，「我並不是高學歷的菁英，能做的事情真的很有限」。但是，他有一個起心動念「我想環島」。

杏仁哥解釋說，他想利用這個環島「來趟民主尋根之旅，台灣的過去現在與未來，串在一起來找到答案！」為何要這樣做？杏仁哥說，「我生在台灣，長在台灣。見證了這片土地的輝煌，看到了人情冷暖的荒唐」。

PO文曝光後，網友一看紛紛湧入留言「你可以找一群人跟你一起旅行」、「建議...約韓總一起全省謝票」、「你比那些高學歷的精英優秀多了，你做了她悶一輩子都不敢做的事」、「信心、毅力、勇氣三者具備，皆能克服更多難關！加油哦！」。不過，也有人勸說先不要，「其實真的很擔心你心裡的失落會到什麼程度！要不要先靜一下」、「現在天氣很熱，不適合」、「杏仁哥， 現在時不予你。今看韓也乖乖。放下先，等機會來。加油」。

(中時電子報)