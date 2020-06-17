《Pokémon GO》先前宣布，5 月 27 日將有三隻來自合眾地區的傳說寶可夢：萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆即將降臨傳說團體戰。其中，萊希拉姆已經率先登場。捷克羅姆的傳說團體戰則是從 6 月 10 日開跑，訓練家不要錯過！

根據 Pokémon GO 官方部落格，捷克羅姆傳說團體戰舉辦時間如下：台灣時間2020年6月17日（星期三）18:00～19:00 ； 台灣時間2020年6月24日（星期三）18:00～19:00；台灣時間2020年7月1日（星期三）18:00～19:00。訓練家可以準備好遠距團體戰入場券，並且讓你的地面、冰、龍和妖精屬性寶可夢做好對戰準備。

目前仍在防疫期間，為了讓訓練家們能夠在維持防疫社交距離之餘，也能安心玩《Pokémon GO》，官方先前推出了遠距團體戰入場券，訊練家等級為5以上的訓練家皆能使用。遠距團體戰入場券價值是100寶可幣，訓練家可以在 App 中的商店中購買，包包中最多只能存放 3 張，讓你在有需要的時候，即時趕不到現場，也能即刻參與萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆的傳說團體戰！

(科技)