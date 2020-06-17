娛樂8點半》演藝圈銀色夫妻袁詠儀和張智霖結婚19年，育有一兒「魔童」，夫妻倆高顏值加逗趣互動一直是網友密切矚目的話題。去年兩人上節目，袁詠儀主動提及過去曾在受訪時承認愛上有婦之夫，她當時認為對過往坦蕩蕩，應不成問題，沒想到害張智霖被牽累，而張智霖當時被問此事，一句話霸氣護妻更可見兩人深厚感情。

袁詠儀當年參加港姐選拔出道，因外型亮眼，一進演藝圈便相當受矚目，又因紅得快，不久就傳出被周星馳和成龍封殺，謠言傳了多年，2018年袁詠儀受訪才親自解釋謎團，強調絕無說話惹星爺不開心，另一方面也承認當年年紀小不懂事，跟成龍工作時沒接到電話，無意間惹火大哥，2017年曾志偉邀成龍、張智霖吃飯，袁詠儀主動報名參加，才和成龍大和解。

袁詠儀和張智霖是演藝圈模範夫妻。（圖／翻攝自袁詠儀靚靚微博）

而擁有一雙靈巧大眼的袁詠儀，從出道起就緋聞不斷，早期她曾和已婚富商傳出過從甚密，1992年接拍電影《邊城浪子》時和未來老公張智霖邂逅，傳聞袁詠儀當時主動出擊，直接跟張智霖告白，不久就開始祕密交往，兩人後來在演唱會上同台合唱，才公開這段關係。

2001年袁詠儀和張智霖趁到國外旅行時低調登記結婚，回香港後才公開此事，2006年迎來愛的結晶長子，2016年夫妻合體上實境秀《一路上有你2》，袁詠儀大告白，坦言20多年前看到張智霖在節目唱〈一路上有你2〉就看中對方，甜蜜笑說：「我看到了一個小男生，臉上有一個很深的酒窩……」。

去年袁詠儀和張智霖攜手上節目《鲁豫有约一日行》，袁詠儀談到早年坦承當過富商小三的風波，直言當時只是想誠實分享人生經歷，卻忽略對另一半的影響，說到難過處，袁詠儀忍不住落淚，表示：「沒想到傷害了最愛的人張智霖」，也忍不住泛淚說：「你們可以直向我來，但不要對他（張智霖）」。

袁詠儀直言最不捨傷害了老公。（圖／翻攝自 Youtube）

袁詠儀大方說，自己以後也會向兒子坦承曾經做錯什麼事情，「我做錯了事情我願意承受，因為我覺得那個是騙不了人的」，她不在乎別人怎麼想，「最重要是他（張智霖）喜歡我就可以了」，而張智霖在一旁聽著袁詠儀懺悔眼眶泛紅、頻頻點頭、不發一語。

據知，袁詠儀12年前曾在節目中透露愛上過有家室的富商，她直言：「20歲生日給我送上20種不同的花當時感到很高興，我想這是大家所說的貪慕虛榮，蒙住了我雙眼，令我看不到他是有妻子的」，引發被包養熱議，當時張智霖被問此事，力挺愛妻，回應說：「每個人在年輕時都有犯錯的時候」，他一點而不介意，只是很遺憾沒有在更早的時間出現在她身旁，認識她、保護她。

而兩人婚姻一路至今總給人美好印象，2016年袁詠儀卻鬆口曾一度想離婚，她在伍詠薇主持的美食節目《伍姑娘真識食》坦言，當年生完兒子後因產後嚴重憂鬱症婚姻觸礁，她當時太敏感，看什麼都不順眼，有次兩人吵完後張智霖甩門而出，袁詠儀才開始驚覺夫妻感情快被磨盡，便正視自己的憂鬱症，和張智霖攜手走出難關。

張智霖外洩袁詠儀迷妹一面。（圖／翻攝自張智霖微博）

雖擁帥氣老公，袁詠儀先前卻坦言自己的天菜不是張智霖而是「韓國歐巴」李敏鎬，幾年前她還趁錄節目之便追星，將李敏鎬邀到實境秀中上演粉絲見面會，近日李敏鎬退伍和鬼怪新娘金高恩合作新劇，張智霖偷掀老婆底，PO出一張袁詠儀看著電視裡的李敏鎬疑似露出燦笑的照片，大嘆：「無語...」，網友也虧：「智霖哥你有沒有想過這是為什麼？」、「你去看全智賢啊！或者一起看藍色大海的傳說哈哈哈」、「靚靚姐還是很專一的，一直心中top李敏鎬」、「智霖哥你自信點，你比李敏鎬還帥啊哈哈哈」。

(中時電子報)