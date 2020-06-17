一位37歲的女老闆，與人談生意時一面喝魚湯，一個不小心喉嚨竟被魚刺給哽住，此時看到餐盤裡還有地瓜，突發奇想連吃好幾塊地瓜，想藉由此將魚刺吞下，雖然感覺不卡了，但喉嚨到胸口突然間卻感到一陣椎心刺骨劇痛，就醫經胃鏡檢查發現，魚刺不知去向，更食道壁上居然出現一巨大腫塊，幾乎把食道管腔整個阻塞住，進一步電腦斷層檢查發現是食道因魚刺割傷造成血管破裂，滲出的血液形成巨大血腫。

安南醫院副院長許秉毅也是消化科醫師表示，一般民眾在被魚刺哽到時，常會先嘗試一些土法或偏方，如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，想藉此牽引或黏附魚刺，順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上卻是個危險動作，雖然它有機會化解問題，但也可能引狼入室讓魚刺掉入食道引起嚴重併發症。

許秉毅說明，最正確的處理方是立刻停止進食先輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將哽得不深魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請耳鼻喉科醫師協助夾除最安全。

過去他也曾遇過一位年輕男性勞工朋友，早餐在吃「海鮮粥」時，因趕著上班稀哩呼嚕把剩下粥一大口吞下去，結果突然間覺得頸部不舒服且吞不下東西，後來趕緊去診所檢查竟發現食道被粥內好料—4公分寬蛤蠣給哽住，經手術才取出蛤蠣並修補食道裂傷。

此外，許秉毅醫師指出，臨床上小兒吞入之異物最常見是錢幣，多一元少數五元，其次是魚刺、雞骨、鈕扣、電池、磁鐵、玩具、別針等食物或物品，而大人誤食異物以魚刺、雞骨、牙籤較常見。

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(中時電子報)